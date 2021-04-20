عراقي يطلق النار على نفسه بعد إصابته بكورونا

أنهى موظف عراقي حياته بإطلاق النار على نفسه أمس الأحد بسبب تذمره من إصابته بفيروس كورونا في محافظة ذي قار (جنوبي البلاد).

وذكرت مصادر أمنية في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) أن الموظف (49 عاما) أطلق النار على نفسه من مسدسه الشخصي في منزله بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموظف أنهى حياته بسبب تذمره من إصابته بفيروس كورونا.

وحسب مراسل الجزيرة نت في الناصرية علاء كولي، فقد بعث الموظف رسالة إلى ابنه على برنامج واتساب يوصيه بالاهتمام بالأسرة ورعاية شؤونها، ثم أطلق النار على نفسه.

يشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا في حالات الانتحار بسبب الأزمات والصراعات التي تعصف بالبلاد.