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211 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

20 نيسان / أبريل 2021 12:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن 211 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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