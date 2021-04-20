211 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية، إن 211 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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20 نيسان / أبريل 2021 12:33
القدس المحتلة - الرأي
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية، إن 211 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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