211 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن 211 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.