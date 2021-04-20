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تعليم خانيونس يفتتح دورة تدريبية لمعلمي برنامج التشغيل المؤقت

20 نيسان / أبريل 2021 01:15

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خان يونس- الرأي

   افتتح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخانيونس، في مركز التدريب التربوي دورة تدريبية حول الصفوف الافتراضية للمعلمين المرشحين للعمل ضمن برنامج التشغيل المؤقت بالتعاون مع المجلس النرويجي.

جاء ذلك، بحضور  محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، و حمدي البيك رئيس قسم التدريب التربوي، والمدرب أحمد الفرا، و أكرم الغلبان مشرف الإدارات المدرسية.


وأوضح رمضان أن هذه الدورة تهدف إلى تمكين معلمي برنامج التشغيل المؤقت من مهارات وأدوات التعلم عن بعد، وذلك لتأهيلهم لتوظيف التعليم الإلكتروني لخدمة العملية التعليمية، بسبب تعذر التعليم الوجاهي في المدارس بسبب جائحة كورونا.


كما أشار رمضان إلى أن الدورة تستمر 4 أيام، وسيتم توزيع المعلمين على المدارس من صباح الأحد 2021/4/25، ويستمر عملهم مدة 6 أشهر، تمتد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/ 2022.

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