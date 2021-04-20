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الصحة النفسية تتابع نحو (26) ألف منتفع في المجال النفسي للمحجورين

20 نيسان / أبريل 2021 01:22

الصحة النفسية تتابع نحو (26) ألف منتفع في المجال النفسي للمحجورين
الصحة النفسية تتابع نحو (26) ألف منتفع في المجال النفسي للمحجورين

غزة- الرأي

ذكر التقرير الربعي للعام 2021الحالي الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة،  أن الصحة النفسية بينّت بأن عدد حالات الاستقبال بلغت(1,084) موزعة حسب التشخيصات المختلفة حيث تم ادخال (103) مريض إلى أقسام الدخول، في حين بلغ عدد الحالات التي تم اجراء تخطيط دماغ لها داخل مستشفى الطب النفسي (467) حالة.


ولفت التقرير الى رصد ومتابعة نحو (26) ألف منتفع من التدخل عن بعد للمؤسسات العاملة في المجال النفسي من المحجورين منزليا بسبب جائحة "كوفيد 19"، إضافة الى تدريب عشرات الموظفين على التعزيز الصحي في ظل الجائحة، وتقديم (93) من الاستشارات النفسية للكشف عن حالات العنف المبنى على النوع الاجتماعي من خلال فريق اخصائيين نفسيين.


وأشار التقرير الى تكثيف تقديم الدعم النفسي خلال الجائحة من خلال تشكيل (6) فرق طوارئ لتقديم الارشادات النفسية عبر الاتصال، وكذلك تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الحجر من قبل الاخصائيين النفسيين، واضافة الى تقديم الدعم النفسي المباشر والوجاهي لنزلاء مستشفى الصداقة التركي والاوروبي، وتنفيذ(2,326) اتصال داعم على نزلاء الحجر الصحي وذويهم والطواقم العاملة معهم، الى جانب المشاركة في فريق التطبيب عن بعد، حيث بلغ عدد الاستشارات النفسية (220) استشارة، وذلك من خلال الرد على الاستشارات النفسية من خلال الهاتف المجاني لوزارة الصحة (103).


ولفت التقرير الى متابعة جهود المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة النفسية للحجر المنزلي في ظل الجائحة، وذلك بأخذ التغذية الراجعة ورصد عدد المنتفعين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات، ومنوها الى انشاء 4 وحدات للصحة النفسية في مستشفى الشفاء، وناصر، والاندونيسي، والاقصى، وتقدم هذه الوحدات خدمات دعم نفسي للمرضى والفرق الطبية، حيث بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال وحدات الصحة النفسية المذكورة (1,036) خدمة.

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