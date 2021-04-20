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و806 حالات تعافٍ

10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

20 نيسان / أبريل 2021 01:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و806 حالات تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 10 وفيات بالضفة الغربية وهي كالتالي: "قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 2، جنين 4".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، طوباس 22، سلفيت 13، نابلس 117، جنين 74، طولكرم 55، الخليل 61، رام الله والبيرة 61، بيت لحم 17، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 3"، مدينة القدس 15.

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 70، طوباس 30، سلفيت 3، نابلس 212، جنين 235، طولكرم 36، الخليل 75، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 28، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 4"، مدينة القدس 25.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 165 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية484  مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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