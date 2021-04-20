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الاحتلال يُجرف أراضٍ ويقتلع عشرات الأشجار في بيت لحم

20 نيسان / أبريل 2021 04:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، إلى جانب عدد من المستوطنين على تجريف أراضٍ واقتلاع عشرات الأشجار في قرية الولجة الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين وجنود الاحتلال كانت ترافقهم جرافة عسكرية وقد تسللوا من جهة الشارع الملتف حول القرية.

وبينت أن عملية الاقتحام تمركزت في موقعي "الطنانير والسرج" حيث جرى خلال ذلك تجريف مساحات واسعة من الأراضي التابعة لورثة المرحوم محمد عبد الجليل الحجاجلة.

وأوضحت أنه تم تقطيع أكثر من 50 شجرة من الزيتون والعنب إضافة إلى تصوير بركس للأغنام، وتخريب عدد من الأراضي في منطقة جبل الرويسات، والاعتداء على الأهالي.

وأوضحت أن الأمر يأتي في إطار تنفيذ أطماع المستوطنين في الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المستوطنة وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال مع المستوطنين للاستيلاء على الأراضي.

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