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حصيلة الديون على حكومة الاحتلال تسجل رقماً قياسياً

20 نيسان / أبريل 2021 05:18

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فلسطين المحتلة - الرأي

سجل حجم الدين على حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية العام الماضي، رقماً قياسياً، وفقا لتقرير صادر عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وكشف التقرير المالي أن حجم الدين الإسرائيلي بلغ 984 مليار شيكل، أي قرابة تريليون شيكل، مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة مع العام 2019.

وبين أنه نجم عن ارتفاع حجم الدين، غير المسبوق، عن تمويل خطط مساعدات حكومية على خلفية جائحة كورونا، والتي وصل حجمها إلى قرابة 130 مليار شيكل، وذلك في موازاة تراجع مداخيل الدولة.

ولفت إلى أن حجم الدين الحكومي العام الماضي ارتفع بنسبة 230% قياسا مع سنوات عادية، وبلغ 265 مليار شيكل.

وأوضح أنه كان يتوقع أن يكون حجم الدين أعلى، لكنه اختزل جزئيا لسببين: "تضخم مالي سلبي وتعزيز الشيكل مقابلات عملات أخرى، خاصة الدولار.

وذكر أن الحكومة حصلت على هذا الحجم الكبير من الديون من المؤسسة المالية المحلية بالأساس، التي زودت قروضا جديدة بمبلغ 157 مليار شيكل، أي 62% من مجمل القروض التي حصلت عليها الدولة، العام الماضي.

وحصلت إسرائيل على قروض من مؤسسات مالية دولية، زودت 28% من القروض التي حصلت عليها إسرائيل.

وألمح المحاسب العام في وزارة المالية، "يهيلي روتنبرغ"، إلى أن الحكومة ستضطر إلى تقليص الانفاق ورفع الضرائب من أجل تقليص العجز المالي.

ولفت إلى أن الأمر سيتطلب تنفيذ خطوات مالية انطوائية، وعلى الأرجح أن تكون هذه الخطوات إلزامية من ناحية الإنفاق وكذلك من ناحية المدخولات.

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