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حماس تطلق حملة زيارات لعوائل الشهداء والأسرى في جباليا

20 نيسان / أبريل 2021 05:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت حركة حماس أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء، حملة زيارات لعائلات الشهداء والأسرى في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، تستمر 5 أيام.

وقال المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع: "تشرع حركتنا اليوم في مدينتنا جباليا بحملة واسعة لزيارة جميع أهالي الشهداء والأسرى من مختلف الفصائل".

وأشار "القانوع" عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إلى أن هذه الحملة سنوية دائمة تستهدف ما يزيد عن 400 أسرة، وتستمر لمدة 5 أيام بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأضاف "كان لزامًا علينا أن نقوم بهذه الزيارات سنويًا لهذه الأسر ونقدم لها هدية اعتزازًا بها واعترافًا بما قدمته من تضحيات ولمحافظتها على الحقوق والثوابت ووفاءً وتقديرًا لها".

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