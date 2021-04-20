الداخلية: إغلاق ليلي شامل اعتباراً من الخميس ولمدة أسبوع

غزة- الرأي:

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع، ويشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.

كما قررت في بيان لها، استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.

وأبقت الداخلية، على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

ودعت المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.