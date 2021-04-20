الأوقاف تدعو لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالبيوت

غزة- الرأي:

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، المواطنين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المنازل جماعة مع الأهل والأسرة إلتزامًا بقرار خلية الأزمة اعتبارًا من الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها الالتزام الكامل بقرار خلية الأزمة ولجنة الطوارئ العليا بفرض الإغلاق الليلي الشامل من أذان المغرب وحتى أذان الفجر بما في ذلك المساجد، مشيرةً إلى أن ذاك يأتي في إطار مواجهة ازدياد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع، ويشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.