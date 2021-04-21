6 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال

السعال إحدى الوسائل لإخراج الأجسام الغريبة أو اللعاب من الرئتين والشعب الهوائية.. تعرف على أهم المشروبات التي تساعدك في التخلص منه.

السعال من أهم الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وهو عبارة عن محاولة للتخلص من الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الرئتين والتي توجد بالجهاز التنفسي.. نتعرف فيما يلي على أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخلص من السعال، وأهم أسبابه..

مشروبات طبيعية للتخلص من السعال:

1- العرقسوس

يعتبر العرقسوس ملطفاً للجهاز التنفسي، كما يساعد على التخلص من البلغم، ويتم تناوله لعلاج مرض ضغط الدم المرتفع فى نفس الوقت.

2- أواق الجوافة

أوراق الجوافة المغلية تعتبر من المشروبات التي تساعد على التخلص من السعال، لأنها تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وعلاج السعال بشكل سريع.

3- اليانسون

يعتبر اليانسون من الأعشاب التى لها الكثير من الفوائد المختلفة، ومن أهمها التخلص من السعال بشكل سريع، ويساعد على طرد البلغم وعلاج حالات الكحة الشديدة والزكام، ولهذا ينصح بتناوله بشكل مستمر.

4- الليمون

يحتوي الليمون على الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات والتي تسهم في التقليل من السعال، ويتم تناوله يومياً مع إضافة عسل النحل إليه للحصول على نتائج أفضل.

5- عصير الجزر

تناول عصير الجزر بشكل يومي يساعد في التخلص من السعال والبلغم بشكل نهائي.

6- الليمون والزنجبيل

يعتبر مشروب الليمون مع الزنجبيل من المشروبات المهمة التي تستخدم لعلاج حالات السعال، وهذا لأن الزنجبيل يحتوي على الكثير من الخصائص المطهرة للجهاز التنفسي، والليمون يحتوي على الكثير من الأحماض ومنها حمض الإسكروبيك، الذي يسهم بشكل كبير على التخلص من البلغم، ويتم هذا من خلال غلي الليمون مع الزنجبيل وتحلية الخليط بعسل النحل ويتم تناول المشروب يومياً لحين التخلص من السعال نهائياً.

أسباب السعال:

يحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات التي تصيب الحلق والجهاز التنفسي، وهذا يكون نتيجة العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

قد يصاب الإنسان بالسعال نتيجة نزلات البرد والأنفلونزا والإصابة بالبلغم والذي يساعد على تهيج منطقة الصدر والتي ينتج عنها الكحة.

الإصابة بالحموضة ورجوع الأحماض التي توجد بالمعدة إلى البلعوم.

التعرض إلى الدخان والغبار الذي يوجد بالهواء.

التعرض إلى أمراض تصيب الجهاز التنفسي ومنها الربو والسرطان والسل.