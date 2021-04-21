روبوتات كلاب بوليسية تدخل الخدمة بالجيش.. ما مهمتها؟

لأغراض عسكرية واستخباراتية ومساعدة الشرطة تم في هولندا الإستعانة ب"سبوت" وهو كلب آلي بأربع أرجل ليصبح عضوا جديدا في قواتها الخاصة أما وظيفته الأساسية حاليا دخول مختبرات المخدرات قبل البشر حسبما تقول الشرطة.

وقال مارغولين سميت رئيسة قسم العمليات الخاصة: "يعتبر مختبر المخدرات مكانا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لنا نظرا لوجود مواد خطرة باستمرار واحتمالية وجود مجرم يحمل سلاحا ناريا وسبوت مصدر قوة إذ يمكننا إرساله للداخل للقيام بهذه الملاحظة الأولية بالنيابة عنا".

ويعتمد سبوت الكلب البوليسي الآلي الذي يتم توجيهه عبر جهاز تحكم عن بعد يعتمد على كاميرات وأجهزة استشعارويمتلك القدرة على السير عبر المداخل وإزالة العوائق الصغيرة وفيما يقول البعض أن الكلاب البوليسية الحقيقية تتفوق على سبوت في معظم الحالات خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف عن المخدرات تبلغ تكلفة هذا الروبوت تقريبا نفس تكلفة توظيف شرطي بشري في هولندا اي نحو اربعة واربعين ألف يورو سنويا.

واضافت سميت: "من الناحية الفنية يمكننا إضافة أسلحة لسبوت ولكن هناك حدودًا قانونية وأخلاقية واستخدام الروبوت كسلاح ليس الغرض على الإطلاق من عملنا.

والى فرنسا حيث ظهر الروبوت الرباعي الأرجل إلى جانب مجموعة من المتدربين في الجيش في سلسلة من التدريبات والمحاكاة التي تستكشف كيف يمكن لهذه الروبوتات غير المسلحة حاليًا العمل جنبًا إلى جنب مع البشر.

ووفقًا لما أوردته بعض التقارير فإن سبوت وبعض الروبوتات الأخرى تقدم معلومات استخبارية ودعمًا للقوات البرية واستخدمت بهدف قياس القيمة المضافة للروبوتات في العمل القتالي.

ولفتت التقارير الى ان الروبوتات أبطأت العمليات لكنها أبقت القوات أكثر أمانًا حيث قال أحد الجنود إنه مات في التمرين الأول دون سبوت لكنه نجا في المرة الثانية بفضل استطلاع الروبوت.

يذكر ان الشروط والأحكام الحالية للشركات المصنعة للروبوتات تحظر استخدامها كسلاح لإيذاء أو تخويف أي شخص أو حيوان.