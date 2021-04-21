في مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر تطبيق تيك توك، كشفت أم بريطانية عن إنجابها طفلاً يبلغ وزنه 7 كيلو، وهو ضعف حجم المولود الطبيعي، الذي يكون متوسط وزنه 3.5 كيلو.

وقالت الأم في تصريحاتها الصحافية التي نقلتها الديلي ميل البريطانية، أن الطفل وصل وطوله 24 بوصة، بزيادة 4 بوصات عن متوسط طول المواليد المعتاد، مؤكدة أن الولادة تمت بمساعدة فريق طبي متخصص.

اعتبارًا من عام 2015، كان متوسط ​​وزن الطفل الأسترالي 3.3 كجم وطوله حوالي 50 سم، وفقًا لجامعة نيو ساوث ويلز، وفي الفيديو الذي نشرته الأم عبر تطبيق تيك توك، قالت الأم مازحة: "لقد أنجبت طفلاً صغيرًا".



كشفت أن ابنها اضطر إلى قضاء 11 يومًا في وحدة العناية المركزة بعد الولادة وكان أكبر الأطفال تواجداً بها.

كشفت الأم في الفيديو المنشور عبر تطبيق تيك توك، أن طفلها الصغير كان يحتاج أيضًا إلى حفاضات وملابس خاصة بسبب حجمه، كان يرتدي ملابس صنعت لطفل يكبره بتسعة أشهر.

على الرغم من أن الطفل الآن يبلغ من العمر 5 سنوات ويتمتع بصحة حيدة ولكن الفيديو الذي نشرته والدته رصدت خلاله مراحل نموه.

أم بريطانية تضع طفل بوزن 7 كيلو جرام: الأضخم بين الأطفال

وزن الطفل الطبيعي

يجب على الأم أن تدرك بأن وزن الطفل الطبيعي يتأثر بوزنه بعد الولادة وبحالة الأم خلال فترة الحمل، وتغذيته أو إن كان يعاني من مرض مزمن، وهنا سنتحدث عن وزن الطفل الطبيعي الذي ولد بوزن الولادة الطبيعي كما يلي:

وزن الطفل الطبيعي عند ولادته هو وسطياً 3.5 كغ، أي ما بين 2.5 إلى 4.5 كيلو غرام، ووزن الطفل الطبيعي الذي يبلغ من العمر شهراً واحداً هو 4.5 كغ، أي ما بين 3200 غراماً إلى 4200 غرام.

يختلف وزن الأطفال الخدج لعدة أسباب، ومنها: اختلاف الوزن أثناء الولادة، واختلاف سن الحمل، والعوامل الوراثية، ونوع الحليب الذي يقدم للطفل الخديج، والإصابة بأمراض مزمنة.