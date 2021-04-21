الداخلية توضّح تفاصيل الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن الإغلاق الليلي الشامل يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.

وقال البزم في تصريحاتٍ لإذاعة القدس مساء أمس الثلاثاء، إن الواقع الصحي خطير مما استدعى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تطور الحالة الوبائية.

وأضاف أن الإغلاق يبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، حيث ستكون صلاة الفجر متاحة في المساجد.

وأشار البزم إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الخميس، أما غداً الأربعاء يكون الإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء كما في الأيام السابقة.

وذكر أن الاستثناء خلال فترة الإغلاق الليلي الشامل سيكون للصيدليات فقط؛ نظراً لطبيعة عملها، أما كافة المنشآت فستكون مغلقة، مشيرًا إلى أن هناك تقييم جديد بعد أسبوع من بدء هذه الإجراءات.

وبين أن سريان الإجراءات الجديدة سيبدأ بعد عشرة أيام من بدء شهر رمضان، مضيفا: "إننا كنا حريصين على مراعاة كافة الاعتبارات لشهر رمضان، ونحن حريصون على الواقع الاقتصادي للمواطنين ونقدر ظروفهم الصعبة".

وقال البزم: "نسير بإجراءات إغلاق مركزة وجزئية حتى نحاول التخفيف عن المواطن كي لا نذهب للإغلاق الشامل لأنه يثقل على المواطنين في مناحٍ كثيرة".

وأكد أن الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات والوفيات يحتم علينا مزيد من العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية حرصاً على سلامة الناس وحياتهم.