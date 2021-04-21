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الأوقاف تشرع بتوزيع 700 طردًا غذائيًا على الأسر الفقيرة

21 نيسان / أبريل 2021 10:05

غزة - الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة على مستوى محافظات غزة بتوزيع (700) طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بتمويل كريم من وقف الديانة التركي.

وأكد وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا أن هذه المساعدات تأتي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن وزارته لن تدخر جهداً في أداء رسالتها الانسانية والوقوف بجانب أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي استمرارًا لدور الشعب التركي الشقيق في تقديم يد العون للمحتاجين حول العالم.

وقدم الأغا شكره الجزيل لرئاسة الشئون الدينية التركية ووقف الديانة التركي على دعمهم المتواصل للأهالي من سكان قطاع غزة، مثمناً العلاقة والتعاون بين الأوقاف ووقف الديانة للوقوف على حاجة القطاع.

ودعا أهل الخير من جميع أنحاء العالم إلى أن يكون لهم سهم في خدمة القضية الفلسطينية من خلال دعم الأسر الفقيرة والمستورة في قطاع غزة المحاصر.

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