10 وفيات و1268 إصابة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3855 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1725 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 93910 إصابة بينها 19178 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 73924 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 808.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 308.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 34287 شخصًا.