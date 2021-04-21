الصحة: صرف مكافئة شهرية للساعات الإضافية لعمل الأطقم الصحية

غزة- الرأي

قال محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة، إنه تم عودة الدوام الطبيعي الذي حدد سابقاً من قبل ديوان الموظفين في شهر رمضان، بحيث سيتم صرف مكافئة للساعات الإضافية بشكل شهري للأطقم الصحية التي تعمل أكثر من ساعات الدوام المحدد لها، مؤكداً حرص الوزارة وبذلها قصارى الجهود من أجل انصاف الأطقم الصحية العاملة بالوزارة.

جاء ذلك، خلال جول تفقدية ليلية لوفدٍ من وزارة الصحة، للأطقم الصحية العاملة في مستشفى شهداء الأقصى، ومستشفى الصداقة التركي، وذلك بهدف تعزيز ورفع معنويات العاملين في ظل الأجواء التي فرضتها جائحة كورونا وزيادة منحنى الإصابات مؤخرا.

وشارك في الجولة مدير عام التمريض د. خليل شقفة، ومدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد، ومدير ملف الوبائيات د. عاطف الحوت، وبرفقة مدراء الدوائر بالإدارة العامة للتمريض.

من جانبه، نقل د. خليل شقفة مدير عام التمريض تحيات وتقدير وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لكافة افراد الطواقم الصحية العاملة في الميدان، معرباً عن عظيم امتنانه للجهود التي تبذلها تلك الأطقم لخدمة أبناء شعبها سيما في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التعاون المثمر لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها العصيبة على صحة المواطنين الذين أنهكتهم سنوات الحصار .



