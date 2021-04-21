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المنحنى الوبائي لا زال في صعود مستمر

الصحة: نتوقع وجود طفرات أخرى غير مكتشفة في غزة

21 نيسان / أبريل 2021 11:24

غزة- الرأي

توقع الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، وجود طفرات أخرى من فيروس كورونا غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع ليس بمنأى عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه.

وقال القدرة لإذاعة الأقصى اليوم الأربعاء، إن المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا زال في صعود مستمر، والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في عنفوانها، والفايروس لا زال تحت الدراسة في العالم.

وذكر أن حالات الدخول لمستشفيات العزل في قطاع غزة لا زالت في ازدياد مستمر، ونشهد حتى اللحظة مزيد من الإصابات التي تسجل في قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى أنه "حتى اللحظة لا يمكن توقع مسار الموجة الثانية للوباء، ولا إلى أي مدى يمكن أن نصل لدروة انتشاره ونتابع لحظة بلحظة الحالة الوبائية ونتخذ ما يلزم في العمل الصحي".

وأكد أن المنظومة الصحية حتى اللحظة لا زالت قادرة على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل إلى مستشفيات العزل وإنتاج كميات الأوكسجين اللازمة للحالات المنومة.

وأوضح أن الطواقم الطبية تتعامل مع الحالة الوبائية والحالات المنومة داخل مستشفيات العزل وفق أعراضها والبرتوكولات الصحية المتبعة لمواجهة الفايروس.

وشدد القدرة على أن التطعيمات المتوفرة لدى وزارة الصحة آمنة ومعتمدة من الجهات المختصة، داعيا المواطنين للإسراع إلى مراكز التطعيم المعلنة لتلقي اللقاح.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج إلى تطعيم مليون و200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وفق برتوكولات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن ما وصل للقطاع خلال الفترة الماضية من اللقاحات المختلفة (81 ألف و600 جرعة) وتكفي لـ (40 ألف و800 شخص).

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