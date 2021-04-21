ديوان المظالم يتفقد شركة هانوفر للصناعات الغذائية

غزة- الرأي

استمع رئيس ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء محمد جواد الفرا، للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية، خلال زيارتهم لشركة هانوفر للصناعات الغذائية.

وكان في استقبال رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له أعضاء من مجلس إدارة الشركة، فقامت الأخيرة بإصطحاب الوفد الضيف بجولة للإطلاع على خط سير الانتاج، وتم خلال اللقاء عرض نماذج من المنتوجات التي تنتجها الشركة محلياً.

بدوره، عبر رئيس ديوان المظالم عن اعجابه وفخره بوجود مصنع محلي بمواصفات عالمية مثل هانوفر والذي يمتلك إمكانيات خاصة وأن مصنع هانوفر حاصل على شهادة الجوده الفلسطينية وشهاده الآيزو ISO 22000 من لويدز البريطانية بالشكل الذي يساهم بإحلال الواردات ودعم بالاقتصاد الوطني، والنهوض فيه.

وأشار الفرا ، إلى أن الحكومة من خلال مؤسساتها وهيئاتها ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية المنتج الوطني ودعمه وعدم المساس به، كونه يوفر فرص عمل لمئات العاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الذي فرضها الحصار على القطاع.

وشكر مدير شركة هانوفر الوادية كلاً من رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له على الزيارة الميدانية للمصنع والاطلاع على سير العمل فيه، واستماعهم للمشاكل التي تواجههم، والمساهمة في وضع الحلول التي تدعم المنتج الوطني وتذليل العقبات.