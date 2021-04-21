مدير تعليم الوسطى يؤكد على أهمية برنامج نحو التمكين والتميز

الوسطى- الرأي

أكد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، على أهمية برنامج "نحو التمكين والتميز" الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي لطلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تعليق التعليم الوجاهي لكافة المراحل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الحاج ، أن البرنامج يهدف لتطوير قدرات ومهارات طلاب الثانوية العامة و تهيئتهم وتدريبهم على الامتحانات النهائية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها مدير التربية والتعليم هشام الحاج ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي على عدد من مراكز برنامج نحو التمكين والتميز بمدارس المديرية، للاطمئنان على سير العمل داخل المراكز.

يذكر أن المديرية افتتحت (11) مركزاً بمدارسها لاستقبال طلبة الثانوية العامة للاستفادة من هذا البرنامج التعليمي بشكل وجاهي، حيث يخدم المركز الواحد مجموعة من المدارس الثانوية، ويشتمل البرنامج على تقديم شروحات ودروس لطلبة الثانوية العامة بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات سابقة وذلك بإشراف مجموعة من المشرفين التربويين وتنفيذ المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.

ويهدف البرنامج النوعي إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي.