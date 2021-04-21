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و811 حالة تعافٍ

8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

21 نيسان / أبريل 2021 01:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 8 حالات وفاة و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و811 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة كالتالي: "الخليل 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 22، جنين 83، طولكرم 40، نابلس 144، قلقيلية 18، سلفيت 8، الخليل 48، رام الله والبيرة 85، بيت لحم 25، أريحا والأغوار 5، ضواحي القدس 2".  

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 45، جنين 149، طولكرم 13، نابلس 190، قلقيلية 27، سلفيت 3، الخليل 204، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 87، أريحا والأغوار 3، ضواحي القدس 2".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 164 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 474 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 167549، بينهم 34730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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