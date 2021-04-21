الاحتلال يرفض طلب تجميد بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي

الضفة المحتلة-الرأي:

رفضت المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، طلب تجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل المسجد الإبراهيمي، الذي تقدمت به بلدية الخليل.

وكان محامو البلدية قد تقدموا باستئناف لمحكمة الاحتلال فور صدور قرار بمنح الترخيص للبناء قبل عدة أشهر، من قبل "لجنة التنظيم والبناء الفرعية لمجلس التنظيم الأعلى" والمصادقة عليه من قبل محكمة الشؤون الإدارية "المحكمة المركزية".

يشار إلى أن هذا القرار ينتهك ويتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو" الذي أكد أن المسجد الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في إثارة هذه القضية عالميا من خلال مخاطبة المنظمات الأممية بما فيها "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، احتجاجا على هذا القرار الذي يعمد إلى تغيير معالم الحرم وطبيعته المميزة دينيا وتاريخيا وثقافيا.