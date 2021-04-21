التعليم بغزة تؤكد تعاونها الكامل مع لجنة الانتخابات

غزة – الرأي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت جاهزية الوزارة وتعاونها الكامل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو المقبل.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مديرة تعليم غرب غزة ولجنة الانتخابات المركزية مع رؤساء المراكز الانتخابية بغزة بحضور المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة أ. جميل الخالدي، ومنسق دائرة الانتخابات في مدينة غزة أ. محمد أبو الخير، ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي.

وأوضح ثابت أن توجيهات الوزارة واضحة لكافة فرق التعليم العاملة في الانتخابات وهي أن تقوم بدوها الوطني لتسهيل عملية الانتخابات في مختلف مراحلها بشكل مهني وحيادي، وإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين للاقتراع، والعمل على إيجاد جو انتخابي ديمقراطي راقي يرسم صورة مشرفة لشعبنا.

ولفت ثابت إلى أن كل إمكانيات التربية التعليم مُسخّرة لأن تجرى الانتخابات منذ البداية وحتى النهاية والنتائج بشكل نزيه وشفاف وعادل دون النظر للألوان الفصائلية والحزبية.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير للجنة الانتخابات على جهودها وثقتها العالية وتواصلها المستمر مع الوزارة.

من جهته قدّم الخالدي شكره للوزارة والمديرية على هذا اللقاء، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات لديها شراكة وتعاون مثمر وبنّاء مع وزارة التعليم في إطار إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية في كافة مراحلها.

ولفت الخالدي إلى أن لجنة الانتخابات تعمل بشكل حثيث على التحضير للانتخابات المقررة في 22 مايو المقبل وفق المرسوم الرئاسي، والعمل مستمر لتوفير كل الظروف لإنجاز عملية انتخابية حضارية.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدة أمور فنية خاصة بعمل رؤساء اللجان وموظفي الانتخابات للتمهيد لتنظيم الانتخابات بالصورة المطلوبة.

