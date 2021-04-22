الصيام مفيد لمرضى القولون العصبى.. اعرف الأسباب

الصيام فرصة ذهبية لمرضى القولون العصبي، الذين يعانون من آلام القولون المزمنة طوال اليوم، وعند تناول أية وجبات دسمة، لذا يعطى الصوم فرصة للقولون للراحة خلال ساعات الصيام.





وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن الدراسات كشفت آثار الصيام على صحة القولون والجهاز الهضمى وتحديدا الأمعاء الغليظة، حيث تبين دوره في تحسين وظيفة الأمعاء عن طريق تقليل التهاب الأمعاء وتغيير تنوع ميكروبيوم الأمعاء.



وتبين أيضا قدرة الصيام على تخفيف التهابات القولون من خلال تحسين سلامة حاجز الأمعاء وطول القولون، نظرا لقدرته علي خفض مسببات الالتهابات والإجهاد التأكسدي في أنسجة القولون، وقدرته على تخفيف سلوك اضطراب الوسواس القهري والقلق المرتبط بالتهاب القولون، الالتهاب العصبي .



وساعد الصيام في تقليل انتشار الميكروبات المرتبطة بالتهاب القولون، وزيادة إثراء الميكروبات المرتبطة بمضادات الالتهاب، مع قدرته في مد الجسم بالتأثيرات الوقائية ضد التهاب القولون و تحسين تركيبات ميكروبيوم الأمعاء، ومنع تسرب الأمعاء ، وبالتالي قمع الالتهاب والأضرار التأكسدية في كل من القولون والدماغ.



وعلى مرضى القولون العصبي أيضا الالتزام بتناول أطعمة صحية تعتمد علي الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات، وتجنب تناول الأطعمة المقلية والدسمة وتجنب الإفراط أيضا في تناول المشروبات الغازية.