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جبل جليدي هائل كان ذات يوم الأكبر في العالم ذاب واختفى فعلًا!

22 نيسان / أبريل 2021 09:04

جبل جليدي هائل كان ذات يوم الأكبر في العالم ذاب واختفى فعلًا!
جبل جليدي هائل كان ذات يوم الأكبر في العالم ذاب واختفى فعلًا!

ذاب جبل جليدي هائل في أنتاركتيكا ولم يبق منه شيء في المحيط الأطلسي.
وتصدع ’’A68‘‘ وهو أحد أكبر الجبال الجليدية على الإطلاق في شبه جزيرة أنتاركتيكا عام 2017.

وفي ذلك الوقت، تحرّك الجبل الجليدي حول جنوب المحيط الأطلسي متجهًا نحو جزيرة جورجيا الجنوبية. وهناك أدت درجات الحرارة والأمواج الدافئة إلى تقسيمه لأجزاء كبيرة. ومنذ ذلك الحين انقسمت هذه القطع إلى أجزاء صغيرة جدًا بحيث يتعذر تعقبها.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية الوفيرة، بدأ الجبل الجليدي الضخم في التصدع لأول مرة تحت ضغط الحركة بعد أسبوع فقط من تحرره من الجرف الجليدي.

وفي نوفمبر 2020 بدا الأمر كما لو أن A68 قد يصطدم بالمياه الضحلة بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية، ما قد يمنع وصول طيور البطريق التي تعيش هناك إلى المحيط. ولكن A68 تأرجح بشكل عريض وبدلًا من ذلك أصبح طريًا ومتشققًا، حيث شددت الأمواج عليه وتسرب الماء الدافئ إلى الشقوق الصغيرة واتسعت، وفقًا لـBBC.

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