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نفوق دب أبيض في حديقة حيوان روسية جراء ابتلاعه دمية أطفال

22 نيسان / أبريل 2021 09:09

نفوق دب أبيض في حديقة حيوان روسية جراء ابتلاعه دمية أطفال
نفوق دب أبيض في حديقة حيوان روسية جراء ابتلاعه دمية أطفال

نفق الدب الأبيض المسمى بـ(أومكا) صباح يوم 20 أبريل الجاري في حديقة حيوان يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية بعد أن ابتلع كرة صغيرة ألقى بها أحد الزوار إلى حظيرته.

وذلك على الرغم من تحذير إدارة حديقة الحيوان من إحضار مواد غريبة وأطعمة ورميها إلى الحظيرة.

 وأشارت إدارة حديقة الحيوان إلى أن دمى تلعب بها الدببة البيضاء التي تعيش في الأسر يجب أن تكون مصنوعة من المواد الطبيعية آخذا بالحسبان خصوصيات هذا النوع من الحيوانات البرية.

وقالت الموظفة في حديقة الحيوان، يكاترينا أوفاروفا، في حديث أدلت به لصحيفة "يكاترينبورغ أونلاين" إن إدارة حديقة الحيوان لن تبحث عن المذنب بنفوق الحيوان، مع ذلك فإنها أشارت إلى أن الإدارة ستعزز الرقابة على الدب (أينا) جاره في الحظيرة.

يذكر أن الدب (أومكا) ولد في البرية بشبه جزيرة تشوكوتكا. وبقي يعيش "يتيما" دون أم في سن مبكرة، وأنقذه أهالي قرية (بيلينجز) وكانوا يطعموه لمدة أربعة أشهر بعد ما تعرض لهجوم قطيع كلاب .

وفي أبريل 1998 تم تسليمه لحديقة حيوان يكاترينبورغ حيث استقر وعاش أكثر من 20 عاما واستحق المحبة والاحترام من قبل موظفي حديقة الحيوان وزوارها لذكائه وطبعه المميز.

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