كوكب اليابان كما تعودنا أن نصف هذا البلد، اليابان كما هي مشهورة بالالتزام والتقدم وكأنها كوكب منفصل بذاته لكنها تشتهر أيضاً بالاختراعات العجيبة التي دائماً ما تدهشنا، مثل هذا الاختراع العجيب! والمثير للاشمئزاز بالنسبة للبعض.

قلم ياباني بداخله دودة طفيلية حية

هذا القلم الغريب هو أحد تلك المنتجات الصادمة التي تجعل الناس يقولون إنهم رأوا كل شيء، يأتي هذا القلم الياباني في الواقع مع طفيليات الديدان الخيطية الحية تسبح بداخله.

المتشاخسة أو Anisakis هو جنس من الديدان الخيطية الطفيلية التي تصيب أنواعاً مختلفة من الأسماك ويمكن أن تسبب داء المتشاخسات وهو عدوى طفيلية تصيب الجهاز الهضمي في الإنسان الذي يستهلك المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيداً والتي تحتوي على يرقات النيماتودا المذكورة أعلاه.

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص أيضاً من رد فعل تحسسي حاد مثل الحساسية المفرطة بعد تناول الأسماك المصابة بالمتشاخسة.

يمكن القول باختصار أن هذا الطفيلي المائي ليس من النوع الذي تريده في أي مكان بالقرب منك، فلماذا يصنع أي شخص قلماً به دودة خطيرة تسبح حية بداخله؟

لا يوجد الكثير من المعلومات حول هذا القلم الغريب عبر الإنترنت في الوقت الحالي ولكن وفقاً لبعض مستخدمي موقع تويتر، فقد فكر فيه رواد الأعمال في محافظة كوتشي اليابانية والتي تشتهر أيضاً بتقاليد صيد الأسماك، بصرف النظر عن تنميتها الزراعية على ما يبدو، فإن الديدان الخيطية التي تسبح داخل خزان صغير وشفاف مضمن في قلم حبر كان يعتبر نقطة جذب للشراء رائعة وهذا هو الأغرب في الموضوع.

ما نعرفه أيضاً عن هذا الاختراع العجيب، وفقًا لأولئك الذين اشتروه بالفعل، يُباع القلم المحتوي على الديدان الخيطية مقابل 950 يناً يابانياً أي ما يوازي 8.70 دولاراً أمريكياً.

يبدو أن الكائن الطفيلي داخل القلم نشط تماماً لعدة أيام أو بالتحديد لفترة تصل من 4 إلى 5 أيام حسب معظم الحسابات وبعد ذلك يصبح أكثر خمولاً ويموت في النهاية، ليتركك مع دودة طفيلية ميتة لتحدق بها.

بالنظر إلى طبيعة محتويات هذا القلم، ليس من المؤكد إمكانية شراء قلم حبر جاف يحتوى على الديدان الخيطية عبر الإنترنت.

ومن المثير للاهتمام أن اليابان هي إحدى مناطق العالم التي تنتشر فيها حالات الإصابة بداء المتشاخسات بشكل متكرر وذلك بسبب استهلاك المأكولات البحرية النيئة مثل الساشيمي وأكثر الأعراض شيوعاً هو آلام البطن الحادة.

كما تصف ويكيبديا الألم الناتج عن ابتلاع مثل هذه الدودة الطفيلية: في غضون ساعات قليلة من الابتلاع، تحاول الدودة الطفيلية أن تخترق جدار الأمعاء ولكن نظراً لعدم قدرتها على اختراقها، فإنها تتعثر وتموت.

يؤدي وجود الطفيلي إلى استجابة مناعية، حيث تحيط الخلايا المناعية بالديدان وتشكل بنية شبيهة بالكرة يمكنها أن تسد الجهاز الهضمي وتسبب آلاماً شديدة في البطن وسوء التغذية والقيء.

إذا مرت اليرقات إلى الأمعاء أو الأمعاء الغليظة، فقد تحدث استجابة حبيبية يوزينية شديدة أيضاً بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة، مما يسبب أعراضاً تحاكي مرض كرون وهو هو مرض التهاب الأمعاء (IBD) الذي يسبب التهاباً في الجهاز الهضمي والذي يمكن أن يؤدي إلى ألم في البطن وإسهال شديد وشعور بالتعب وفقدان الوزن وسوء التغذية.