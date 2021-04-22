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وتحذيرات من التعرض للشمس يومي السبت والأحد

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

22 نيسان / أبريل 2021 09:24

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها
الطقس: ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس،  غائماً جزئياُ إلى صافٍ ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة  يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأحد القادم،  غائماً جزئيا إلى صاف وحاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود9 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت  دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي السبت و الأحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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