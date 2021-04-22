الداخلية تشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق الليلي

غزة – الرأي:

وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، تعليماته بتشديد إجراءات متابعة وضبط الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وأبرزها الإغلاق الليلي الشامل.

ويبدأ الإغلاق الليلي الشامل اعتباراً من مساء اليوم الخميس، من أذان المغرب حتى أذان الفجر، ولمدة أسبوع، ويشمل جميع القطاعات والمنشآت، ومنع الحركة للمركبات والمشاة.

وشدّد اللواء "مصلح" على الأجهزة الشرطية والأمنية برفع درجة الاستنفار، وتكثيف المتابعة للإجراءات المتخذة مؤخراً؛ من أجل الوصول إلى أعلى درجات الالتزام، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف قرار الإغلاق الليلي.

وأشار وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى خطورة المرحلة الحالية في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا؛ مما يحتم على جميع المواطنين التحلي بالمسؤولية والالتزام التام بتدابير الوقاية الشخصية والعامة.

ودعا اللواء "مصلح" أبناء شعبنا إلى مزيد من الالتزام في هذه الفترة حرصاً على السلامة العامة؛ وحتى نستقبل الأيام الأخيرة من رمضان ونحن في واقع صحي أفضل، وكي يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم وممارسة شعائرهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عدداً من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً اعتباراً من غد الخميس، ولمدة أسبوع.

وأكدت الداخلية على استمرار جميع الإجراءات المتخذة سابقاً، ومنها استمرار الحظر الكامل لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات والأسواق الشعبية الأسبوعية.