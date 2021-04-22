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الصحة: 11 وفاة و1179 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

22 نيسان / أبريل 2021 10:41

حالة وفاة بسبب كورونا
حالة وفاة بسبب كورونا

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل 11 حالة وفاة و1179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 1902 حالة، في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أنها أجرت  3628 فحصًا مخبري خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن إجمال تراكمي المصابين بلغ 95089 إصابة، من بينها 18444 حالة نشطة، و75826 متعافيًا، و819 حالة وفاة.

أما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 291 حالة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 35082 شخصًا.

 

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