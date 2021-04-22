19وفاة و1652 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، عن تسجيل 19 حالة وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 6061 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 2360 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم عن الحالة الوبائية أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية: وهي "الخليل 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، طوباس 1، طولكرم 1، وسلفيت1"، وقطاع غزة 11 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 124، طوباس 20، طولكرم 43، سلفيت 17، جنين 85، الخليل 66، قلقيلية 13، أريحا والأغوار 16، رام الله والبيرة 78، بيت لحم 10، ضواحي القدس 1، وقطاع غزة 1179".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 44، طوباس 37، طولكرم 10، سلفيت 10، جنين 112، الخليل 90، قلقيلية 28، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 70، بيت لحم 48، ضواحي القدس 1، وقطاع غزة 1902".

ولفتت الوزارة إلى وجود 153 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 462 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة والقطاع 167711، بينهم 38643 تلقوا الجرعتين من اللقاح.