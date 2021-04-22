وكالة الرأي الفلسطينية 19وفاة و1652 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| أطباء مجمع ناصر يستخرجون عظمة دجاج من رئة ستيني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتفقد سير العمل في إنشاء الاستديو التعليمي وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهى خلافاً مالياً بقيمة 300 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُلقي القبض على قتلة المواطن "الشرباصي" وكالة الرأي الفلسطينية إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة لغزة عبر "كرم أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف طناً من الأغذية الرمضانية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تكرّم الفائزات في مسابقة "مشروع مدارس صديقة للتغذية" وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين تحذر من اقتحام الأقصى نهاية رمضان وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود وتجريف أرضي شرق رفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

19وفاة و1652 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

22 نيسان / أبريل 2021 02:29

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، عن تسجيل 19 حالة وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 6061 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 2360 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم عن الحالة الوبائية أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية: وهي "الخليل 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، طوباس 1، طولكرم 1، وسلفيت1"، وقطاع غزة 11 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 124، طوباس 20، طولكرم 43، سلفيت 17، جنين 85، الخليل 66، قلقيلية 13، أريحا والأغوار 16، رام الله والبيرة 78، بيت لحم 10، ضواحي القدس 1، وقطاع غزة 1179".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 44، طوباس 37، طولكرم 10، سلفيت 10، جنين 112، الخليل 90، قلقيلية 28، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 70، بيت لحم 48، ضواحي القدس 1، وقطاع غزة 1902".

ولفتت الوزارة إلى وجود 153 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 462 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة والقطاع 167711، بينهم 38643 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟