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وفيات وإصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

22 نيسان / أبريل 2021 02:34

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 397 حالة، والإصابات إلى 13326، بعد تسجيل إصابة في اليونان.

وأفادت السفارة لدى فنزويلا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن خليل عيسى، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

وأكدت السفارة لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن أحمد الضابط، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15.

وأعلنت السفارة لدى المانيا تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا" للطبيب سليمان أبو عبيد، أخصائي الطب النووي، ليرتفع عدد الوفيات الى 2.

وقالت السفارة لدى الهند، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في صفوف الجالية، للمسؤول الإداري والمالي في السفارة فايق حمزة، فيما سجلت إصابة سابقة، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من خلو طاقم السفارة من الفيروس.

وأفادت السفارة في اليونان، بإصابة أحد موظفيها بالفيروس، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، وبتسجيل الإصابة الجديدة يرتفع عدد الإصابات بين جاليتنا إلى 5.

وأعلنت السفارة إغلاق مقرها السفارة بدءا من الثلاثاء 20 نيسان/ ابريل الجاري، ولغاية الجمعة المقبل، على أن يتم متابعة العمل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، للتأكد من خلو جميع موظفيها من الفيروس.

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