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التنمية بالضفة: نعمل لضمان صرف المساعدات النقدية خلال رمضان

22 نيسان / أبريل 2021 02:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، إنها تبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لصرف شيكات الشؤون 2021 في شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تدرك حجم المعاناة التي تواجهها الأسر الفقيرة نتيجة تأخر صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية.

وأشارت على أنها تبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خلال شهر رمضان.

وبينت أنها أنجزت ما هو مطلوب منها من تحضيرات للدفعة، وأن التأخير مرتبط باستمرار الأزمة المالية، والاقتطاعات الإسرائيلية، وتأخر مساهمة الاتحاد الأوروبي في الدفعات.

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