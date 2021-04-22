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مجلس الأمن يطرح ملف الانتخابات الفلسطينية على طاولته

22 نيسان / أبريل 2021 03:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة برئاسة فيتنام، لمناقشة عدة مسائل، بينها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في كافة المناطق بما فيها شرق القدس.

وقال السفير رياض منصور، أن الجلسة ستسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي تضعها أمام سير العملية الانتخابية في القدس.

وأشار "منصور" إلى أن لقاءً سيعقده مع ممثل الأمين العام لعملية السلام بعد أيام لبحث العديد من القضايا الهامة، بينها العملية الانتخابية، ودور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها دون عرقلة.

وقال إن مندوبي الاتحاد الاوروبي سيعبرون في بيان مشترك عن موقفهم الجماعي، حيث سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من "إسرائيل" عدم وضع أية عراقيل أمامها.

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