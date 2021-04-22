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الاحتلال يعتقل طفلاً وثق توزيع أوامر هدم وإخلاء في النقب

22 نيسان / أبريل 2021 03:55

لحظة اعتقال الطفل في النقب المحتل
لحظة اعتقال الطفل في النقب المحتل

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتادت قوات الاحتلال الإسرائيلية طفلاً قاصراً إلى التحقيق بعد تصويره عملية توزيع أوامر إخلاء وهدم في منطقة الجرابعة شرق قرية تل السبع في النقب، اليوم الخميس.

وذكر مصادر محلية أن قوات وزعت أوامر إخلاء وهدم في المكان ووثق الطفل، الذي لم يتجاوز 10 أعوام، بهاتفه الخليوي ما جرى، كما وثق اعتقال الشرطة ثلاثة شبان من القرية.

وأشارت تلك المصادر أن الأهالي أعربوا عن تذمرهم واستيائهم من تصرف الشرطة واقتيادها الطفل إلى التحقيق في مركز الشرطة رغم أنه قاصر.

وطالب أهل الطفل وأهالي المعتقلين الشرطة بإبلاغهم عن مكان اعتقال أولادهم والإفراج عنهم فوراً.

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