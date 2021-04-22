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حماس: ننظر بخطورة لتقرير "فيسبوك" حول تجسس "الوقائي"

22 نيسان / أبريل 2021 04:06

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

أكدت حركة حماس أنها تنظر بخطورة بالغة للتقرير الذي أصدرته شركة "فيسبوك" حول عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم اليوم الخميس، أن هذا السلوك الذي استهدف مواطنين وسياسيين ورجال إعلام وصحفيين فلسطينيين مدان ومستنكر.

وأشار "قاسم" إلى أن ما كشفه تقرير "فيسبوك" يعتبر انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وتعدٍ سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون.

ولفت إلى أن ما قام به "الوقائي" يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم العملية الانتخابية، ولا مع التوافقات الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي.

يذكر أن شركة "فيسبوك" الشهيرة قد أعلنت أمس عن تمكنها من تعطيل حسابات يستخدمها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

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