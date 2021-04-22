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الشرطة تُفرج عن عشرات الغارمين في خان يونس والوسطى

22 نيسان / أبريل 2021 05:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أفرجت شرطة محافظتي الوسطى وخانيونس في قطاع غزة، الخميس، عن 101 من الموقوفين الغارمين في نظاراتها على ذمم مالية.

وذكرت الشرطة أن الإفراج عن الغارمين جاء بعد دفع الحقوق المالية لأصحابها، بتبرع فاعل خير من سلطنة عمان، والتعاون مع كل من جمعية "الاستقامة" الخيرية العالمية، ومركز "سواعد" الشبابي.

وقال مدير شرطة الوسطى العميد إياد سلمان، "إن شرطة محافظة الوسطى أفرجت عن 68 موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية في نظاراتها بمبلغ إجمالي 12 ألف دولار".

وأوضح سلمان أن المبادرة جاءت ضمن لجان فكاك الغارمين؛ من أجل إدخال الفرح والسرور على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم المالية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وشكر العميد سلمان المؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير لدعمهم أبناء الشعب الفلسطيني وتفريج كرباتهم.

وفي كلمة له، أكد رئيس الهيئة الإدارية ولجان الإصلاح بمحافظة الوسطى دكتور ماهر الحولي أن هذه المشاريع تساهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي، ولها دور بارز في التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

في السياق، أفرجت شرطة محافظة خانيونس عن 33 من الموقوفين الغارمين في نظارات مراكز: "المدينة، والقرارة، والشرقية" بالتعاون مع مركز "وطن" الشبابي"، بعد دفع عدد من أهل الخير الذمم المالية المستحقة.

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