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قاسم: ثورة شباب القدس تحدي وكسر لإرادة الاحتلال

22 نيسان / أبريل 2021 11:39

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "حازم قاسم"، "إن الثورة التي يخوضها الشباب في القدس ضد الاحتلال وتصديهم البطولي لإرهاب المستوطنين، تأكيد على قدرة الفلسطيني تحدي إرادة المحتل وكسرها".

واعتبر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في تويتر أن تلك الثورة تعكس استعداد الشباب المقدسي للتضحية دفاعاً عن هوية القدس الفلسطينية العربية.

ويذكر أنه تدور مواجهات بين الشباب المقدسي وقوات الاحتلال مساء كل يوم ومنذ بداية شهر رمضان، للاحتجاج على ممارسات الاحتلال بالقدس وتضيقاته على وصول المصلين للأقصى.

وأكد قاسم أن تلك الثورة بمثابة دليل على رفض المقدسيين لرهن مستقبلهم لارادة الاحتلال، وأن قرارهم هو انتزاع حقوقهم بالقوة.

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