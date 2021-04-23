هنية: ما يجري بالقدس تأكيد على هويتها وعروبتها

الدوحة – الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الليلة، أن ما يجري في المدينة المقدسة الآن هو تأكيد على عروبة وإسلامية وفلسطينية هذه المدينة، وأنها لا يمكن أن تخضع للاحتلال أو تقبل به وبسياساته الفاشية.

وتشهد أحياء مدينة القدس المحتلة منذ مساء أمس الخميس، مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة عشرات الشبان نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه الشبان.

وتركزت المواجهات في المناطق المجاورة للبلدة القديمة من المدينة، حيث تصدى مواطنون لجنود الاحتلال ومسيرة للمستوطنين تجمع خلالها مئات المستوطنين وحاولوا الاعتداء على المواطنين.

وقال هنية في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه: "معركة القدس هي معركة حضارية ومعركة هوية ووجود في هذه المدينة المباركة، وهي معركة إرادة بين شعب تحت الاحتلال وقوة احتلال غاشمة".

وأضاف أن حركته تتابع باهتمام بالغ ما يجري في مدينة القدس المحتلة من مواجهات عنيفة بين أحرار شعبنا وقوات الاحتلال التي تقوم حاليًا بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأشار هنية إلى أن "القدس اليوم وفي الماضي والمستقبل تعبر عن ضمير شعبنا ووجدانه، وبوصلة لأحراره وأحرار أمتنا والعالم، وهي صورة نقية لطبيعة الصراع، وشعبنا سوف ينتصر في هذه الجولة كما انتصر في كل الجولات السابقة، وما حدث في معركة البوابات وغيرها كان صورة واضحة جلية، القدس جزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة، وشعبها ثائر صامد صابر مرابط لديه من القوة ما يحقق إرادته ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته".

وشدد على أن حركته في قلب هذه المواجهة داخل المدينة وخارجها كما أبناء شعبنا المرابطين، مشاركون وداعمون ومساندون في مختلف المستويات والاتجاهات، مؤكدا أن شعبنا في القدس ليس وحيدًا في معركة الهوية والإرادة، وسنبقى ندافع عن أرضها ومقدساتها وأهلها وتجسيد هويتها العربية والإسلامية التي يحاول الاحتلال طمسها وإنهاءها، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل حريتها وعزة أهلها المرابطين في جنباتها.

ودعا هنية جماهير شعبنا في كل مكان إلى الوقوف وإسناد أهلنا في القدس في دفاعهم البطولي عن المدينة والمقدسات.