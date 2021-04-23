الاحتلال يغلق باب حطة ويمنع وصول المصلين إلى الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أغلقت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، باب حطة "أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى"، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وتجمهر مئات المقدسيين أمام باب حطة، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد، وذلك في أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة قد شهدت الليلة الماضية أعنف الاعتداءات التي نفذتها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات، بالإضافة إلى عربدة المستوطنين التي تصاعدت وبشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما التضييق على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح، والاعتداء على المارة ومركباتهم.