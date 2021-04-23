"الصحة" تدشن محطة لانتاج الأكسجين بمستشفى غزة الأوروبي

غزة-الرأي

دشنت وزارة الصحة محطة انتاج الاكسجين في مجمع الشفاء الطبي وذلك ضمن جهود تعزيز مواجهة جائحة كوفيد 19 ، بدعم من مؤسسة نورواك النرويجية .

بدوره ،أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أهمية هذه المحطة الجديدة والتي تأتي في الوقت الذي تشتد فيه الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 ، وبالتالي ازدياد معدل امدادات الاكسجين في أقسام العناية المركزة للحالات الخطيرة والحرجة ، مضيفا الى أن الوزارة تسعى وبكل طاقاتها وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة الداعمة الى رفع جهوزية المرافق الصحية المخصصة لتقديم الرعاية السريرية للمرضى ، وتمكين الطواقم الصحية من تقديم الخدمة المناسبة ، موجها شكره وتقديره الى مؤسسة نورواك على هذا الدعم المقدر والذي يأتي في اطار جملة من عناوين التعاون المشتركة مع وزارة الصحة .

من ناحيتها ،أشارت ا. ايمان حجازي عن مؤسسة نورواك ، الى أن المحطة ستساعد وبشكل كبير من تلبية احتياجات أقسام العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي من أجل تقديم الرعاية الطبية لمصابي كوفيد وانقاذ حياتهم ، موضحة أن المشروع يأتي في اطار المتابعة المستمرة والمتواصلة مع وزارة الصحة في تعزيز جهوزية عمل الأقسام .

جدير بالذكر أن القدرة الانتاجية للمحطة الجديدة والتي تم توريدها ضمن 3 محطات أخرى تبلغ 470 لتر في الدقيقة ، ما يمثل تعزيز الطلب على الأكسجين بمستشفى غزة الأوروبي في ظل ارتفاع عدد الاصابات في قطاع غزة .

