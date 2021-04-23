هل يجب تطعيم المرأة الحامل ضد فيروس كورونا؟

على مدار فترة جائحة فيروس كورونا كانت هناك فئات معينة فى مرمى الخطر بسبب الفيروس، منهم كبار السن ومرضى الحالات الطبية المزمنة والنساء الحوامل.

ومع ظهور لقاحات ضد الفيروس لم تحسم الدراسات الجدل فى البداية فى هل تحصل النساء الحوامل على اللقاح أم لا، ونعرض وفقا لتقرير موقع medicalxpress أبزر ما يخص اللقاح والحوامل.

هل من الآمن تلقى الحامل التطعيم ضد COVID-19؟

فى حين أن هناك بيانات محدودة حول لقاحات كورونا الحالية لدى النساء الحوامل والأمهات المرضعات، فمن المهم فهم المخاطر والفوائد التى ستعود عليك وعلى طفلك، حيث تشير الأبحاث المبكرة إلى أن الأجسام المضادة التى يسببها اللقاح، والتى تنتقل إلى الطفل عبر المشيمة وفى حليب الثدى، قد تكون مفيدة للطفل، ومازالت الدراسات جارية ويجب على النساء التحدث مع مقدمى الرعاية الصحية حول أى مخاوف.

هل يتعرض الجنين لـ فيروس كورونا من قبل الأم التى يتم تطعيمها؟

لا يتم استخدام أى لقاح يحتوى على فيروس حى يتكاثر فى النساء الحوامل بسبب أى مخاطر نظرية، ولا تستخدم لقاحات كورونا فيروسات حية، لذلك لا يتعرض الطفل للفيروس، حيث تحتوى لقاحات كورونا على الكود الجينى لبروتين واحد لا يتكرر فى شخص ولا يسبب عدوى كورونا.

نظرًا لأن لقاحات COVID-19 مخصصة للاستخدام فى حالات الطوارئ، فلم يتم اختبارها على النساء الحوامل خلال التجارب الأولى، لذلك لا يوجد دليل مباشر على الأمان أثناء الحمل، والمعروف أن هناك نقصاً فى الدليل النظرى على الضرر.

هل هناك خطر من تلقى لقاح كورونا على الحوامل؟

لا يوجد سبب لإلحاق لقاحات كورونا الضرر بالنساء الحوامل، ولا يُعرف أى من مكونات اللقاحات - الجسيمات النانوية - بأنها ضارة أثناء الحمل.

في الآونة الأخيرة قارنت دراسة السلامة النساء الحوامل وغير الحوامل، واللاتي تلقين لقاحات كورونا، ولم يظهر التقرير فروق ذات دلالة إحصائية في ردود الفعل بين المجموعتين.

وتشير مراجعة البيانات، التي أجرتها اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ببريطانيا، إلى أن أكثر من 30 ألف امرأة حامل قد تم تطعيمهن بأمان ضد فيروس كورونا، وقارنت دراسة السلامة الأولية، التى أجريت بين ديسمبر 2020 ويناير 2021 للنساء الحوامل وغير الحوامل اللاتى تلقين لقاح Pfizer أو Moderna COVID-19.