أسباب ضعف العظام عند الأطفال

يحذر الخبراء من تناول رقائق البطاطس المعبأة والمقلية وكافة الأطعمة السريعة المعالجة خاصة على الأطفال، حيث إن تناول مثل هذه الأطعمة السريعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وكذلك يؤثر على نمو عظامهم.

ووفقا لتقرير موقع " healthline" قال الأطباء إن تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على قوارض المختبر التي كانت هياكلها العظمية في مراحل نمو ما بعد الجنين، أوضح أنه قد عانت الحيوانات التي تم تغذيتها بأطعمة فائقة المعالجة من تأخر النمو وانخفاض قوة العظام.

ووجدوا أيضًا مستويات عالية من تراكم الغضاريف في نمو القوارض ، وهي محرك نمو العظام،

وفيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نمو عظام طفلك:

عدم ممارسة الرياضة



أشارت الدراسات أيضًا إلى وجود تأثير ضار للسلوك المستقر على العظام ، بل وربطته بزيادة خطر الإصابة باضطرابات العضلات والعظام مثل هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة، من ناحية أخرى ، يمكن أن تعزز التمارين من صحة العظام وتقدم العديد من النتائج الصحية الإيجابية الأخرى.

نقص المغذيات



الكالسيوم وفيتامين د والبروتين ضروريان لنمو العظام الطبيعي عند الأطفال، وقد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى انخفاض كثافة العظام، مما قد يؤثر على صحة العظام في وقت لاحق من الحياة.

تناول أدوية معينة



يمكن أن تؤثر بعض الأدوية مثل العلاج بهرمون الغدة الدرقية وبعض أدوية السرطان على نمو كتلة العظام لدى الأطفال.

حالات طبية



الحالات الطبية يمكن أن تؤثر الحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وبعض أنواع السرطان وأمراض الكبد بشكل سلبي على نمو العظام لدى الأطفال.