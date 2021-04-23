وكالة الرأي الفلسطينية تحديث "أندرويد 12" سيؤدى إلى حذف تطبيقاتك تلقائيا وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من الإمساك؟اليك الحل وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ضعف العظام عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية هل يجب تطعيم المرأة الحامل ضد فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية آرسنال يواجه إيفرتون فى افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية لاتسيو: التجديد لـ انزاجي موسم جديد بعد شفائه من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كاكا يضرب لاتسيو بقميص ميلان فى الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر: استخراج عظام من الرئة اليسرى لستينى بالمنظار الصلب وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تدشن محطة لانتاج الأكسجين بمستشفى غزة الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية عوض يؤكد ان" امرأة فلسطين" هي صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء
أخبار » الأسرة و المجتمع

أسباب ضعف العظام عند الأطفال

23 نيسان / أبريل 2021 09:38

1
1

يحذر الخبراء من تناول رقائق البطاطس المعبأة والمقلية وكافة الأطعمة السريعة المعالجة خاصة على الأطفال، حيث إن تناول مثل هذه الأطعمة السريعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وكذلك يؤثر على نمو عظامهم.

 ووفقا لتقرير موقع " healthline" قال الأطباء إن تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على قوارض المختبر التي كانت هياكلها العظمية في مراحل نمو ما بعد الجنين، أوضح أنه قد عانت الحيوانات التي تم تغذيتها بأطعمة فائقة المعالجة من تأخر النمو وانخفاض قوة العظام.

ووجدوا أيضًا مستويات عالية من تراكم الغضاريف في نمو القوارض ، وهي محرك نمو العظام،

وفيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نمو عظام طفلك:

عدم ممارسة الرياضة
 

أشارت الدراسات أيضًا إلى وجود تأثير ضار للسلوك المستقر على العظام ، بل وربطته بزيادة خطر الإصابة باضطرابات العضلات والعظام مثل هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة، من ناحية أخرى ، يمكن أن تعزز التمارين من صحة العظام وتقدم العديد من النتائج الصحية الإيجابية الأخرى.

نقص المغذيات
 

الكالسيوم وفيتامين د والبروتين ضروريان لنمو العظام الطبيعي عند الأطفال، وقد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى انخفاض كثافة العظام، مما قد يؤثر على صحة العظام في وقت لاحق من الحياة.

تناول أدوية معينة
 

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية مثل العلاج بهرمون الغدة الدرقية وبعض أدوية السرطان على نمو كتلة العظام لدى الأطفال.

حالات طبية
 

الحالات الطبية يمكن أن تؤثر الحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وبعض أنواع السرطان وأمراض الكبد بشكل سلبي على نمو العظام لدى الأطفال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟