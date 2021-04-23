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أخبار » عجائب وطرائف

سلحفاة تطير في الهواء.. وتصيب أميركية بجروح

23 نيسان / أبريل 2021 09:47

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كثيرا ما تصطدم الصخور وغيرها من الحطام بالزجاج الأمامي للمركبات وتجرح سائقا أو راكبا، لكن أن تصطدم سلحفاة، فهو أمر غريب ونادر.

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 71 عاما كانت تركب سيارة مع ابنتها على الطريق السريع 95 بولاية فلوريدا الأميركية، بجروح في جبينها عندما اخترقت سلحفاة الزجاج الأمامي لسيارتهما، حسبما ذكرت صحيفة "دايتونا بيتش نيوز جورنال" المحلية.

وتوقفت الابنة بالسيارة على جانب الطريق وحصلت على مساعدة سائق سيارة آخر.

ووفقا لتسجيلات خدمة الطوارئ 911، تفاجأ الجميع بما حدث.

فقد أمكن سماع الرجل وهو يقول: "هناك سلحفاة بالداخل".

وأسال الجرح الكثير من الدماء، لكن المرأة لم تصب بأذى خطير.

من المرجح أن السلحفاة كانت تعبر الطريق السريع وطارت في الهواء بعد أن صدمتها مركبة أخرى.

وقالت الابنة لعامل خدمة 911 بينما كانت ترعى والدتها المصابة: "أقسم أن هذه السيدة لديها أسوأ حظ على الإطلاق".

في المقابل، حظيت السلحفاة بأفضل حظ على الإطلاق، حيث قال أندريه فليمنغ، ضابط شرطة بورت أورانج، إن السلحفاة عانت فقط من بعض الخدوش على قوقعتها وتم إطلاقها مرة أخرى في الغابة القريبة.

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