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13 حالة وفاة و992 إصابة بفيروس كورونا بغزة

23 نيسان / أبريل 2021 10:35

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 13 حالة وفاة و992 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3228 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تعافي 1923 حالة، حيث أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 96081 إصابة بينها 17500 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 77749 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 832 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 290 حالة.

ونوهت الوزارة إلى إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35464 شخص.

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