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تعليم شرق غزة تختتم مبادرة "أسرانا قضية وطن وحكاية شعب"

23 نيسان / أبريل 2021 12:10

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين بغزة مبادرة "أسرانا قضية وطن وحكاية شعب" التي نظمتها أ. تهاني الدلو مشرفة النشاط الثقافي خلال الأشهر الماضية.
وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على قضايا الأسري ومعاناتهم، حيث تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالأسرى وذويهم.
وحضر حفل الاختتام والتكريم الذي عقد في وزارة الأسرى وأ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسري، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. يسري الغول مدير دائرة الثقافة بوزارة التعليم، وأ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات.
وفي كلمته نيابة عن مدير التعليم أكد مصبح أن قضايا الأسرى من الأولويات التي تعطي لها المديرية أهمية كبيرة، مبيناً أن المديرية تقوم بعدة أنشطة وفعاليات تتعلق بهذا المجال.
وقدم مصبح شكره لمن شارك في إنجاح المبادرة وفعالياتها، سائلاً الله أن تشهد الأيام القادمة صفقة وفاء للأحرار جديدة تفضي إلى خروج معز للأسرى.
من جانبه أشاد المدهون بالدور الذي تقوم به المديرية في دعم قضايا الأسرى، مضيفاً أن قضيتهم من أعظم وأشرف القضايا التي يجب أن يعمل الجميع لأجلها.
وأضاف المدهون نرفع القبعات لتضحيات الأسرى الذين بذلو حياتهم في سبيل أن يحيى الشعب بأمن وحرية، مؤكداً أنهم سائرون على نفس الدرب الذي سار عليه الأسرى.
من جانبه أوضح الغول أن قضية الأسرى من القضايا المركزية للوطن، مشيداً بكل وسائل المقاومة المتبعة في سبيل دحر المحتل واخراج الأسرى.
وأكد الغول أن وزارة التعليم تركز على مثل هذه القضايا، موضحاً أن الأعمال الفنية للطلبة من رسومات ومسابقات خلال المبادرة هي رسائل نوصلها للعالم الحر.
وشمل حفل الاختتام على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضات، كما جرى تكريم المشاركين في إنجاح فعاليات وأنشطة المبادرة.
 

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