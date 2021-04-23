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صور: حماس تنظم وقفات تضامنية مع أهل القدس

23 نيسان / أبريل 2021 04:21

غزة – الرأي

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدة وقفات تضامنية في قطاع غزة ، مع أهل القدس الذين يواجهون اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار في كلمة له خلال وقفة نظمتها الحركة في مدينة غزة عقب صلاة الجمعة، إن تدنيس المسجد الأقصى هو تدنيس لمساجد العرب والمسلمين.

وأكد الزهار أن شعبنا أعد نفسه وأبناءه انتظاراً ليوم تحرير فلسطين، وسيُبقي سلاحه موجها نحو الاحتلال حتى تحريرها.
 

وفي رفح شارك المئات من أبناء حركة حماس في الوقفة الجماهيرية التي نظمتها الحركة لنصرة أهلنا الثائرين في القدس أمام مسجد الهدى بمخيم يبنا.

وفي مخيم البريج، تضامن العشرات من أهالي المخيم، مع أهالي مدينة القدس أمام مسجد البريج الكبير، تعبيراً عن غضبهم لما يجري في القدس المحتلة، من اعتداءات على السكان المقدسيين ومحاولة تهويد المسجد الأقصى.

وفي مخيم النصيرات، نظمت الحركة وقفة جماهيرية حاشدة أمام مسجد القسام تضامناً مع أهالي مدينة القدس.

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