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قيادة المقاومة في انعقاد دائم لمواكبة الأحداث

الغرفة المشتركة: الاحتلال سيدفع ثمن مساسه بالقدس غاليا

23 نيسان / أبريل 2021 10:31

غزة - الرأي:

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إن مساس قادة كيان الاحتلال بالعاصمة القدس، وشعبنا ومقدساته خط أحمر  سيكون له تداعيات كبيرة، وسيدفع الاحتلال ثمنه غالياً.

وحذرت الغرفة المشتركة في بيان صحفي حول عدوان الاحتلال على القدس والأقصى وصل "الرأي" نسخة منه مساء الجمعة، قادة الاحتلال من أن يخطئوا التقدير، مؤكدة أن الكلمة الفصل ستكون للمقاومة.

وذكرت أن قيادة الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمواكبة انتفاضة أبطال القدس وتغول الاحتلال على مسرانا ودرة التاج لوطننا وأمتنا.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها ليست بمنأى عن هبة أهلنا في القدس، وستكون للمقاومة وللغرفة المشتركة الكلمة الفصل والموقف الحاسم لردع العدو وسحق كبريائه.

وباركت الغرفة المشتركة هذه الانتفاضة المقدسية العظيمة التي تثبت عمق أصالة ونضال ومقاومة شعبنا في كل مكان.

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