الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

غزة – الرأي:

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدة هجمات على مواقع وأرضي زراعية في عدة أماكن من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيهما.

كما تم قصف موقعاً بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

كما قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صاروخين على الأقل موقعاً وأرضاً زراعية قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح وموقعاً شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف، فيما تسبب القصف بأضرار للموقعين.

وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاحا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك.