المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بعدة صواريخ

غزة – الرأي:

قصفت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم السبت، مستوطنات غلاف قطاع غزة بعدة قذائف صاروخية، رداً على قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه عدد من القذائف التي أطلقتها المقاومة، وأن معظمها سقط في مناطق مفتوحة، فيما تواصل دوي صافرات الإنذار طوال ساعات الليل.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات تطالب مواطنيها بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة، ومنعت إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة، كما منعت الأنشطة الزراعية بالقرب من السياج الأمني الفاصل، وأغلقت شاطئ "زيكيم".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه رصد ست عمليات إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، مساء الجمعة وفجر اليوم السبت، وأعلن إسقاط ثلاث قذائف منها.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه استهدف "موقعًا عسكريًا" لحركة حماس، ردًا على إطلاق القذائف من القطاع في وقت سابق من ليل الجمعة - السبت.

وأعلنت كتائب "أبو علي مصطفى"، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

كما حذرت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، إسرائيل من "اختبار صبرها"، وذلك ردا على اعتداءاتها على المواطنين في مدينة القدس، في وقت سابق، مساء الجمعة.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني.